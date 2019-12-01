Mantiene el Gobierno de México protocolos de preparación y atención ante el frente frío número 16

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2025.- Con el propósito de proteger a la población y fortalecer las acciones preventivas ante los efectos del frente frío número 16, el Gobierno de México, por medio de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), ha informado a los gobiernos de Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Hidalgo y demás entidades en las que se esperan efectos, para que mantengan activos sus protocolos de preparación y atención ante las condiciones meteorológicas previstas para las próximas horas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este miércoles el frente frío y su masa de aire polar se desplazarán sobre el noreste y oriente del país, provocando un descenso marcado de temperatura y lluvias fuertes a muy fuertes en los estados antes mencionados, con precipitaciones intensas en zonas de Puebla y Veracruz.

Asimismo, se anticipa un evento de “Norte” con rachas de viento de hasta 80 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz, también en el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

Ante estas condiciones, se mantiene el pronóstico de lluvias puntuales intensas (75 a 150 mm) entre miércoles y jueves en el norte de Veracruz y zonas de Puebla, con acumulados totales de 150 a 250 mm durante este periodo.

A 72 horas, se prevé que el frente frío número 16, en interacción con un canal de baja presión, continúe generando la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en la Península de Yucatán, así como en el noreste, oriente y sureste del país.

El Gobierno de México, a través de la CNPC, el Servicio Meteorológico Nacional y la Comisión Nacional del Agua, seguirá monitoreando permanentemente el sistema meteorológico y estará en comunicación constante con autoridades estatales y municipales para atender oportunamente cualquier situación que pudiera surgir.

Finalmente, se exhorta a la población a seguir las indicaciones de protección civil de su localidad y mantenerse informados a través de las cuentas oficiales @CNPCmx y @conagua_clima.