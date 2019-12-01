Mantiene CAM Móvil del JuárezBus el servicio de atención en supermercado de Riberas en Chihuahua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 21:59:43

Juárez ,Chihuahua, 22 Noviembre 2025.- La Secretaría General de Gobierno, a través de la Operadora de Transporte (OTV), informó que el módulo del CAM Móvil ubicado en el supermercado de Riberas, continuará con su operación en el sector.

Esto como resultado del incremento en la demanda de servicios de credencialización registrado durante las últimas semanas.

La OTV detalló que, en lo que va del mes de noviembre se benefició a más de 730 personas, lo que representa un aumento de casi el doble en cuanto al trámite de tarjetas, en comparación con el pasado mes de octubre.

El módulo estará disponible frente a la tienda comercial sobre la calle El Porvenir, donde se ofrecerán trámites de emisión, renovación y reposición de la tarjeta preferencial, indispensable para abordar el JuárezBus.

El costo de emisión y reposición se mantiene en 30 pesos, mientras que la renovación es gratuita.

El horario de atención se mantendrá de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y los sábados de 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

El Gobierno del Estado seguirá con las acciones que permitan facilitar los trámites a la ciudadanía y garantizar que más usuarias y usuarios cuenten con su tarjeta vigente.

Para mayor información o aclaraciones, la ciudadanía puede comunicarse a la línea de atención del JuárezBus al número (656) 852-73-84.