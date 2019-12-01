"Mañanera" de Sheinbaum se realizará más tarde este lunes, debido a un cambio de sede

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Febrero de 2026 a las 22:55:05
Ciudad de México, a 1 de febrero de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer a través de sus redes sociales un ajuste en el horario y la sede de la conferencia matutina de este lunes 2 de febrero.

“Mañana 2 de febrero, la conferencia matutina será a las 8:00 am desde la Cineteca Nacional Chapultepec”, precisó la mandataria en su mensaje.

De acuerdo con lo informado, la tradicional “Mañanera” comenzará media hora más tarde de lo habitual, ya que normalmente inicia a las 7:30 horas. En esta ocasión, el encuentro con los medios se llevará a cabo en la Cineteca Nacional Chapultepec, ubicada en la zona poniente de la Ciudad de México.

Como es costumbre, la conferencia podrá seguirse en vivo a través de los canales oficiales del Gobierno de México y plataformas digitales.

