Mañana, domingo 1 de marzo: calor, lluvias y vientos fuertes en México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 23:00:48

Ciudad de México, 28 de febrero de 2026.- La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) informó que este domingo se esperan lluvias, vientos fuertes y temperaturas extremas en varias regiones del país.

Lluvias: Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Durango, Zacatecas, Nayarit, Estado de México, Oaxaca, Veracruz, Campeche y Yucatán.

Viento: Norte de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas). 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Guanajuato, Campeche y Yucatán. Viento del sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Tabasco. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros: golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas: 40 a 45 °C: Sonora, norte de Sinaloa, oeste de Chihuahua, noroeste de Guerrero, istmo de Oaxaca e istmo de Chiapas. 35 a 40 °C: Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, suroeste de Puebla, Campeche y Yucatán. 30 a 35 °C: Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas: -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla. 0 a 5 °C: zonas altas de Baja California, Sonora, Nuevo León, Zacatecas, Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Veracruz y Oaxaca.



La CONAGUA recomienda tener precaución por las altas temperaturas, vientos fuertes y posibles heladas, y mantenerse atento a los avisos locales.