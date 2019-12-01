Macron visitará México, confirma Sheinbaum

Macron visitará México, confirma Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Agosto de 2025 a las 10:16:17
Ciudad de México, a 20 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo adelantó que su homólogo francés, Emmanuel Macron, visitará México en próximas semanas, al igual que el primer ministro de Canadá, Mark Carney.

“Va a venir el presidente de Francia (Macron) de aquí a diciembre, entre otros”, puntualizó.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal apuntó que no tiene planes de salir del país lo que resta del año, ya que recibirá a altos mandos de países como Brasil, Francia y Canadá.

Cabe mencionar que la mandataria no dio  la fecha exacta de la visita del líder francés a territorio nacional.

Por otra parte, la gobernante mencionó que es posible que Marco Rubio, secretario de Estado de los EEUU, visite la República Mexicana para cerrar el acuerdo de seguridad acordado con el mandatario estadounidense Donald Trump.

