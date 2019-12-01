Lula y Sheinbaum acuerdan "reunirse pronto" tras elecciones en Brasil

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 09:00:07

Ciudad de México, a 27 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que acordó “reunirse pronto” con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria electoral.

Igualmente, detalló a través de redes sociales que, lo anterior se logró durante una llamada telefónica para felicitarlo por su triunfo sobre el derechista Flávio Bolsonaro.

“Hablamos hoy con el presidente Lula. Mucha alegría por su triunfo. Acordamos reunirnos pronto”, señaló la mandataria mexicana.

Previamente, la jefa del Ejecutivo federal calificó la victoria del político progresista en las elecciones presidenciales de Brasil como “una bocanada de aire fresco para América Latina”.

Por otra parte, se dio a conocer que en la llamada telefónica ambos jefes de Estado acordaron seguir juntos en la defensa de sus soberanías, mientras que la presidenta Sheinbaum planteó retomar proyectos conjuntos como la cooperación entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras.