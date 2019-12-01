Lula y Sheinbaum acuerdan "reunirse pronto" tras elecciones en Brasil

Lula y Sheinbaum acuerdan "reunirse pronto" tras elecciones en Brasil
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Octubre de 2026 a las 09:00:07
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 27 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, reveló que acordó “reunirse pronto” con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras su victoria electoral.

Igualmente, detalló a través de redes sociales que, lo anterior se logró durante una llamada telefónica para felicitarlo por su triunfo sobre el derechista Flávio Bolsonaro.

“Hablamos hoy con el presidente Lula. Mucha alegría por su triunfo. Acordamos reunirnos pronto”, señaló la mandataria mexicana.

Previamente, la jefa del Ejecutivo federal calificó la victoria del político progresista en las elecciones presidenciales de Brasil como “una bocanada de aire fresco para América Latina”.

Por otra parte, se dio a conocer que en la llamada telefónica ambos jefes de Estado acordaron seguir juntos en la defensa de sus soberanías, mientras que la presidenta Sheinbaum planteó retomar proyectos conjuntos como la cooperación entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y Petrobras.

Más información de la categoria
En Zinapécuaro, Michoacán hallan a hombre sin extremidad cefálica
Tráiler se impacta contra bloqueo de transportistas en Edomex; provoca incendio de varias unidades
Hallan dos cadáveres calcinados en Salvador Escalante, Michoacán 
Aseguran 100 kilos de estupefaciente en laboratorio clandestino de Culiacán, Sinaloa: Golpe de casi 9 millones al crimen
Más información de la categoria
Lula agradece a Sheinbaum felicitación por su triunfo electoral en Brasil
Bedolla aclara que huertas familiares de aguacate con menos de 5 hectáreas no están obligadas al Certificado Laboral
Monreal afirma que Morena conocía desde hace meses las investigaciones contra Taddei
Hallan al menos 50 huellas de dinosaurios de hace 65 millones de años en Apatzingán