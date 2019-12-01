Motociclista pierde la vida en accidente sobre la México-Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 09:30:14

San Juan del Río, Querétaro, a 24 de marzo 2026.- A causa del presunto exceso de velocidad, un motociclista perdió la vida, luego de perder el control, cuando circulaba en la autopista federal 57 México-Querétaro.

El accidente ocurrió sobre el kilómetro 170, cuando el motociclista perdió el control, derrapó y finalmente terminó perdiendo la vida en la cinta asfáltica.

A través de la línea de emergencias 911, se reportó el accidente, por lo que rápidamente, se movilizaron al lugar los rescatistas, quienes al llegar, confirmaron que ya no tenía vida.

La vialidad fue acordonada por elementos de la Guardia Nacional, quienes acudieron a tomar conocimiento y esperar el arribo de los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.