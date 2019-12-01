Aseguran unidades de carga con presunto huachicol en San Juan del Río, Querétaro

Aseguran unidades de carga con presunto huachicol en San Juan del Río, Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 09:23:27
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San Juan del Río, Querétaro, a 24 de marzo 2026- Al menos 10 unidades de carga y un inmueble, fueron asegurados, luego de un cateo que se cumplimentó, por autoridades de la Fiscalia General de la República.

Fue a la altura de la colonia La Loma en el municipio de San Juan del Río, sobre la calle Emiliano Zapata, en donde arribaron autoridades de las tres órdenes de gobierno.

Al menos, 10 unidades de carga, las cuales presuntamente estaban abastecidas con combustible ilícito, fueron aseguradas.

Además del inmueble, el cual lo utilizaban como pensión. Hasta el momento, se desconoce si hubo personas detenidas, por lo que se espera mayor información de las autoridades.

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