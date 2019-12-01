Pareja pierde la vida al ser arrollada en la México-Querétaro

Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 24 de Marzo de 2026 a las 09:32:59

El Marqués, Querétaro, a 24 de marzo 2026.- Anoche, una pareja perdió la vida, luego de ser arrollada, cuando intentaban ganarle el paso a los vehículos, en la autopista federal 57 México-Querétaro.

Fue a la altura de Palo Alto, en el municipio de El Marqués, en donde se registró el accidente, por lo que, rápidamente se solicitó la intervención de los servicios de emergencias.

A la zona, se movilizaron los servicios de emergencias, quienes al llegar, confirmaron que ambas personas ya no contaban con signos vitales, por lo que de inmediato dieron parte a las autoridades.

Fueron elementos de la Guardia Nacional, quienes arribaron a tomar conocimiento y esperar los servicios periciales, para las diligencias correspondientes y el levantamiento de los cuerpos.