Localizan sin vida a uno de los trabajadores que quedó atrapado tras el colapso de un inmueble en la alcaldía Cuauhtémoc

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Marzo de 2026 a las 20:15:05
Ciudad de México, 9 de marzo de 2026.- Durante las labores de búsqueda y rescate en el inmueble colapsado en la alcaldía Cuauhtémoc, fue localizada una persona sin vida entre los escombros.

La titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, Myriam Urzúa, confirmó el hallazgo de uno de los trabajadores que había quedado atrapado tras el derrumbe del edificio ubicado en la zona de San Antonio Abad.

“Ya fue encontrado uno de los trabajadores, lamentablemente fallecido. Vamos a hacer todo lo correspondiente en términos administrativos para sacar el cuerpo. Es posible que tengamos otro rescate muy pronto, parece que estaban juntos”, comentó la funcionaria.

Equipos de emergencia de distintas dependencias continúan trabajando en el lugar con el objetivo de localizar a otras posibles víctimas y asegurar la zona.

Por su parte, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, expresó su solidaridad con los familiares de la víctima ante este lamentable hecho.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la persona fallecida ni mayores detalles sobre las circunstancias del colapso.

