Lluvias no afectan operación de drenes en el municipio de Querétaro

Lluvias no afectan operación de drenes en el municipio de Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Julio de 2026 a las 19:49:31
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Querétaro, México, 2 de julio de 2026.- Autoridades del municipio de Querétaro reportan que las precipitaciones de lluvia en la ciudad se concentran principalmente en la zona norte de la demarcación, y que los drenes funcionan con normalidad.

Piden a la ciudadanía no acercarse a los cauces de los drenes, y en caso de alguna emergencia o riesgo latente llamar inmediatamente al número único de emergencias.

De igual manera, en las redes sociales oficiales de Protección Civil del municipio, señalaron que continúan el monitoreo de la entrada de nubosidad, lo que ocasiona precipitaciones ligeras y moderadas en la demarcación.

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