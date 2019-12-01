Lluvias intensas generan alerta en la CDMX; reportan inundaciones y afectaciones viales

Lluvias intensas generan alerta en la CDMX; reportan inundaciones y afectaciones viales
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Julio de 2026 a las 22:10:43
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Ciudad de México, a 8 de julio de 2026.- Las fuertes lluvias acompañadas de actividad eléctrica que se registraron la tarde de este miércoles provocaron diversas afectaciones en la Ciudad de México, donde las autoridades activaron distintos niveles de alerta ante el pronóstico de precipitaciones que continuarían hasta la medianoche.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió alerta roja para las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y Gustavo A. Madero, debido a la previsión de lluvias de entre 50 y 70 milímetros, con riesgo de encharcamientos severos, corrientes de agua en calles y avenidas, posibles deslaves en zonas de ladera, así como caída de árboles, ramas y lonas.

Asimismo, se mantiene la alerta naranja para Cuauhtémoc, Cuajimalpa y Tlalpan, donde se esperan acumulados de entre 30 y 49 milímetros, mientras que la alerta amarilla fue activada para Azcapotzalco, Coyoacán, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco, con lluvias estimadas de entre 15 y 29 milímetros.

Las precipitaciones ocasionaron inundaciones en distintos puntos de la capital. Uno de los accesos al estacionamiento subterráneo de la Cámara de Diputados quedó anegado luego de que el agua ingresara por la rampa y emergiera de las coladeras del basamento, situación atribuida a la insuficiente capacidad de la red principal de drenaje para desalojar el volumen acumulado.

La estación San Lázaro de las líneas 1 y B del Metro también registró acumulación de agua debido a fallas en el sistema de drenaje. Personal de Protección Civil desplegó bombas para extraer el líquido y disminuir las afectaciones.

Las lluvias también provocaron importantes encharcamientos en el Viaducto Miguel Alemán, a la altura de avenida Cuauhtémoc, así como complicaciones a la circulación en Paseo de la Reforma, en el cruce con Eje 1 Poniente y avenida Bucareli.

Otra de las zonas afectadas fue el Circuito Interior, en su cruce con avenida Oceanía, en la alcaldía Venustiano Carranza, donde la inundación dificultó el tránsito vehicular.

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