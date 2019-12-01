Lluvias históricas dejan graves inundaciones en Iztapalapa y otras alcaldías de CDMX

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Septiembre de 2025 a las 09:41:07
Ciudad de México, 28 de septiembre del 2025.- La tarde-noche del sábado 27 de septiembre, una fuerte tromba azotó el oriente de la Ciudad de México, dejando inundaciones de hasta 1.40 metros de altura en Iztapalapa.

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, informó que en esa alcaldía se registraron 90.7 mm de lluvia en menos de media hora, una cifra récord. El agua entró a decenas de viviendas, patios y estacionamientos.

Colonias más afectadas en Iztapalapa

UH Vicente Guerrero

Ejército de Oriente

La Nopalera

La Colmena

Ampliación Santiago Acahualtepec

Santa Cruz Acalpixca

Santa Martha Acatitla

Desarrollo Urbano Quetzalcóatl

Como parte de las afectaciones, el Metro CDMX suspendió la Línea A; la cual solo operó de Pantitlán a Guelatao.

De ahí a Santa Marta se brindó apoyo gratuito con unidades RTP.

Así mismo, la Calzada Ignacio Zaragoza quedó bajo el agua, lo que dejó a automovilistas varados y obligó a muchas personas a cruzar caminando con el agua hasta la cintura.

 

