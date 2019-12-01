Lluvias en BCS provocan cierre de puertos y suspensión de actividades turísticas en varios municipios 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Diciembre de 2025 a las 07:49:52

La Paz, Baja California Sur, a 6 de diciembre 2025.- Las fuertes lluvias registradas en cuatro municipios de Baja California Sur, provocó el cierre precautorio de puertos en Comondú, Loreto, La Paz y Los Cabos, confirmaron autoridades de Protección Civil.

Las precipitaciones generaron encharcamientos y dificultades en diversas vialidades de estas ciudades, así como deslaves desde la madrugada, por lo que se exhortó a la población a conducir con precaución y evitar zonas de acumulación de agua.

Por su parte, el sector turístico se implementaron también restricciones derivado de las condiciones y el cierre de puertos.

Empresas y prestadores de servicios en La Paz confirmaron la cancelación de viajes hacia la isla Espíritu Santo, así como de actividades náuticas y recreativas en ambos destinos, debido al incremento de los vientos y el oleaje.

Mientras tanto, en Los Cabos, la dirección de Protección Civil municipal y Capitanía de Puerto reiteraron que las actividades de playa y turismo acuático permanecen suspendidas mientras persistan las condiciones adversas.

La Subsecretaría de Protección Civil del estado señaló que el pronóstico mantiene probabilidad de lluvias durante las próximas 48 a 72 horas, con posibilidad de acumulados relevantes en zonas urbanas.