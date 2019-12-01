Lluvias dejaron 22 fallecidos y daños en 13 municipios de Hidalgo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2025 a las 17:25:02

Pachuca, Hidalgo, 11 de octubre de 2025.- Las lluvias registradas en el estado dejaron 22 personas fallecidas y afectaciones en 13 municipios, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Se reportan más de mil 200 viviendas dañadas, 308 escuelas afectadas, 59 centros de salud con daños y 150 comunidades con acceso limitado. Las autoridades trabajan en la rehabilitación de caminos y el restablecimiento del servicio eléctrico, que mantiene un avance del 49%.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Comisión Federal de Electricidad participan en labores de auxilio, limpieza y atención en refugios temporales habilitados en municipios como Huejutla, Tepeji del Río y Tepeapulco.

La Secretaría de Infraestructura informó que continúan los trabajos para despejar derrumbes en más de 600 kilómetros de la red carretera afectada. Se mantiene vigilancia constante en zonas de riesgo para prevenir nuevos incidentes.