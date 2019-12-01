Lluvias dejan más de 300 comunidades incomunicadas, informa SICT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Octubre de 2025 a las 13:16:40

Ciudad de México, a 14 de octubre 2025.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) informó que las intensas lluvias que se registraron en los últimos días dejaron 307 comunidades incomunicadas en cuatro estados.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la dependencia federal, Jesús Esteva Medina, quien indicó que las principales entidades afectadas se encuentran en Hidalgo, Puebla, Veracruz, y Querétaro

Según el funcionario, en Hidalgo se reportaron 155 localidades incomunicadas en 65 municipios afectados por las lluvias.

Mientras tanto, en Puebla las lluvias dejaron un total 77 comunidades se encuentran sin conexión en 23 municipios que presentan afectaciones.

Asimismo, en Veracruz, siguen 57 comunidades incomunicadas y afectaciones en 10 municipios.

Por otra parte, Querétaro informó de 18 comunidades incomunicadas en cuatro municipios con afectaciones.

Además, el secretario Esteva Medina indicó que en total de las entidades afectadas se tienen contabilizadas 358 incidencias en la red estatal y municipal, entre deslaves, hundimientos y puentes colapsados.