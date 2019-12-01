Lluvias azotan Veracruz; hay al menos un muerto y cientos de afectados

Lluvias azotan Veracruz; hay al menos un muerto y cientos de afectados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 12:19:54
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Xalapa, Veracruz, a 27 de diciembre 2025.- Las fuertes lluvias que azotan al estado de Veracruz dejaron su primera víctima, en el municipio de San Andrés Tuxtla, donde un hombre perdió la vida al ser arrastrado por la corriente al intentar cruzar un arroyo.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), las precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos en varios municipios del sur del estado, lo que dejó al menos seis localidades afectadas en Ángel R. Cabada, San Andrés Tuxtla y Catemaco.  

Debido a las precipitaciones, el gobierno federal activó una fuerza de tarea interinstitucional integrada por el Ejército y la Guardia Nacional, que pusieron en marcha el Plan DN-III-E en su fase de auxilio.

Mientras tanto, en Catemaco, las fuerzas federales realizaron recorridos de reconocimiento en áreas vulnerables para exhortar a la población a trasladarse a zonas seguras o a refugios temporales.

De igual forma, hicieron labores de desazolve en unas 200 viviendas y limpieza de calles, así como el retiro de árboles y la colocación de costales para contener el cauce del río La Palma.

CNPC destacó que las lluvias ocasionaron el desbordamiento de un río de respuesta rápida en Catemaco, así como de afluentes en Ángel R. Cabada y un arroyo en San Andrés Tuxtla, además de encharcamientos viales y el ingreso de agua a viviendas, cuyos daños continúan en proceso de evaluación.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En Zamora, Michoacán, ultiman a alias “El Chuyín y/o El Chaparro”
Identifican a hombre ultimado en la Gertrudis Sánchez, en Morelia, Michoacán 
Cae segunda policía en activo de Ario por homicidio de empresaria y secuestro de su acompañante; Fiscalía Michoacán va por más agentes implicados
Detienen a hombre en Yucatán por hacer fraude con canastas navideñas; víctimas querían lincharlo
Más información de la categoria
Gobierno de Fanny Arreola escala conflicto con sindicalizados de Apatzingán, Michoacán: levantará actas por “toma violenta”, pese a protesta pacífica
Cae segunda policía en activo de Ario por homicidio de empresaria y secuestro de su acompañante; Fiscalía Michoacán va por más agentes implicados
Colocan mantas en la frontera Michoacán – Colima y lanzan mensaje directo a la policía comunitaria de Coahuayana
Anuncia Hacienda que no habrá “gasolinazo” en 2026, pero mexicanos ya pagan el doble por litro que en EEUU
Comentarios