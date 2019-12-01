Lluvias azotan Veracruz; hay al menos un muerto y cientos de afectados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Diciembre de 2025 a las 12:19:54

Xalapa, Veracruz, a 27 de diciembre 2025.- Las fuertes lluvias que azotan al estado de Veracruz dejaron su primera víctima, en el municipio de San Andrés Tuxtla, donde un hombre perdió la vida al ser arrastrado por la corriente al intentar cruzar un arroyo.

De acuerdo con la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), las precipitaciones provocaron el desbordamiento de ríos y arroyos en varios municipios del sur del estado, lo que dejó al menos seis localidades afectadas en Ángel R. Cabada, San Andrés Tuxtla y Catemaco.

Debido a las precipitaciones, el gobierno federal activó una fuerza de tarea interinstitucional integrada por el Ejército y la Guardia Nacional, que pusieron en marcha el Plan DN-III-E en su fase de auxilio.

Mientras tanto, en Catemaco, las fuerzas federales realizaron recorridos de reconocimiento en áreas vulnerables para exhortar a la población a trasladarse a zonas seguras o a refugios temporales.

De igual forma, hicieron labores de desazolve en unas 200 viviendas y limpieza de calles, así como el retiro de árboles y la colocación de costales para contener el cauce del río La Palma.

CNPC destacó que las lluvias ocasionaron el desbordamiento de un río de respuesta rápida en Catemaco, así como de afluentes en Ángel R. Cabada y un arroyo en San Andrés Tuxtla, además de encharcamientos viales y el ingreso de agua a viviendas, cuyos daños continúan en proceso de evaluación.