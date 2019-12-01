Lluvia intensa en Acapulco deja inundaciones de hasta metro y medio

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 11:49:24

Acapulco, Guerrero, 24 de septiembre de 2025. – Una tormenta intensa que comenzó alrededor de las dos de la madrugada y se prolongó por más de tres horas dejó inundaciones de hasta metro y medio en vialidades principales, calles alternas y unidades habitacionales, principalmente en la zona Diamante del puerto de Acapulco, Guerrero.

En la unidad habitacional Rinconada del Mar, colindante con la colonia Luis Donaldo Colosio, los vecinos pasaron una noche de angustia. “El agua llegaba a la cintura, nadie esperaba esta lluvia”, relató Raúl, uno de los afectados al medio de comunicación La Jornada.

Mismos habitantes señalaron que el sistema de alcantarillado está obsoleto y sin mantenimiento:

“Cuando se inunda Colosio, se inunda acá; el drenaje está colapsado. Según dragaron, pero apenas rasparon un pedacito, por eso el agua no se va”, reclamaron.

La lluvia también provocó encharcamientos severos en el bulevar de las Naciones, distintos puntos del corredor carretero Cayaco–Puerto Marqués, así como la caída de rocas en la avenida Escénica Clemente Mejía Ávila y en la calzada Pie de la Cuesta, rumbo a la carretera federal Acapulco–Zihuatanejo.

Con esta ya son dos madrugadas consecutivas con lluvias intensas, justo a un año del paso del huracán John, el cual del 23 al 27 de septiembre de 2024 dejó lluvias torrenciales en Acapulco, la Costa Chica y parte de Oaxaca.