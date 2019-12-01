Lluvia deja encharcamientos y caos vial en varios puntos de la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 4 de Julio de 2026 a las 19:54:56

Ciudad de México, 4 de julio de 2026.- La lluvia que cayó la tarde de este sábado provocó encharcamientos en diferentes partes de la Ciudad de México, lo que complicó la circulación y ocasionó largas filas de vehículos en varias vialidades.

De acuerdo con los reportes, uno de los puntos con mayores problemas fue Paseo de la Reforma, así como Bucareli, donde el agua acumulada dificultó el paso de automovilistas durante varios minutos.

La alcaldía Gustavo A. Madero también resultó afectada, debido a que en la colonia Guadalupe Tepeyac, el cruce de Eje 8 y la calle Dalias presentó un importante acumulado de agua, lo que complicó el tránsito y obligó a varios conductores a disminuir la velocidad para poder avanzar.

Finalmente, las autoridades pidieron a la población manejar con precaución y mantenerse atenta a las condiciones del clima, ya que podrían registrarse nuevos encharcamientos en distintos puntos de la capital.