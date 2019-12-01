Llevan a cabo México y EU una segunda reunión previa a la revisión del T-MEC

Ciudad de México, a 21 de abril de 2026.- A poco más de dos meses de que inicie la revisión formal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), autoridades de México y Estados Unidos avanzan en la definición de temas clave mediante encuentros técnicos que buscan facilitar el camino para las negociaciones oficiales.

La Secretaría de Economía informó que este martes se llevó a cabo una segunda reunión de carácter técnico con funcionarios estadounidenses, en el contexto de la visita de integrantes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). Este acercamiento forma parte de los trabajos preparatorios rumbo al proceso de revisión del acuerdo comercial, programado para arrancar el próximo 1 de julio.

Como parte de estas actividades, el titular de la USTR, Jamieson Greer, visitó el país y sostuvo reuniones con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, así como con la presidenta Claudia Sheinbaum. De estos encuentros surgió el acuerdo de realizar una primera ronda formal de negociación bilateral el próximo 25 de mayo.

De acuerdo con la dependencia federal, durante las conversaciones se abordaron tanto avances como pendientes en la agenda comercial, entre ellos las barreras al comercio, observaciones en materia de propiedad intelectual y las reglas de origen de los productos.

Asimismo, se analizaron medidas para disminuir la dependencia de importaciones externas a la región, los aranceles aplicados por Estados Unidos a insumos como acero, aluminio y cobre, y estrategias para fortalecer las cadenas de suministro. Estos temas continuarán discutiéndose a nivel técnico en reuniones previstas hasta el jueves en la Ciudad de México.