Llega nuevo frente frío a México; provocará lluvias en varios estados

Llega nuevo frente frío a México; provocará lluvias en varios estados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Diciembre de 2025 a las 11:48:19
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 13 de diciembre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 21 llegará al país por la región norte y ocasionará rachas de viento de 40 a 60 km/h en las citadas regiones; así como lluvias y chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

Además, canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del territorio nacional ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la mencionada península; con lluvias fuertes en Chiapas (este), Campeche (norte y este) y Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo (norte).

Pronóstico de lluvias para hoy 13 de diciembre:

  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (norte).

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (este), Campeche (norte y este) y Yucatán.

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.

  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.

Pronóstico de temperaturas mínimas:

  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.

  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Llegan 31 agentes motorizados a Zamora y Jacona, Michoacán, reforzarán acciones operativas
A nombre de máximo líder de Jalisco, grupo armado se deslinda en video de coche bomba en Coahuayana, Michoacán
Volcadura de autobús en Hidalgo deja al menos 5 muertos y 20 lesionados
Accidente en Paseo de la República cobró la vida de una persona 
Más información de la categoria
A nombre de máximo líder de Jalisco, grupo armado se deslinda en video de coche bomba en Coahuayana, Michoacán
Concluyen obras de rehabilitación en Palacio de Justicia tras disturbios de octubre, daños suman 350 mil pesos
Abogado defensor abandona a periodista Alejandro
Niegan amparo a Juan Bernardo Corona, mano derecha de Silvano Aureoles: Lo dejan al borde de la captura
Comentarios