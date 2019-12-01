Llega nuevo frente frío a México; provocará lluvias en varios estados

Ciudad de México, a 13 de diciembre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el frente frío número 21 llegará al país por la región norte y ocasionará rachas de viento de 40 a 60 km/h en las citadas regiones; así como lluvias y chubascos en zonas de Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.
Además, canales de baja presión sobre el centro, oriente y sureste del territorio nacional ocasionarán lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la mencionada península; con lluvias fuertes en Chiapas (este), Campeche (norte y este) y Yucatán, así como lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo (norte).
Pronóstico de lluvias para hoy 13 de diciembre:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Quintana Roo (norte).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (este), Campeche (norte y este) y Yucatán.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Tamaulipas, Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Tabasco.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Jalisco, Colima, Nuevo León, San Luis Potosí, Veracruz (regiones Huasteca Alta, Huasteca Baja, Totonaca, Nautla y Capital), Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México y Morelos.
Pronóstico de temperaturas mínimas:
Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Sonora, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del sábado: zonas serranas de Baja California, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.