Llega frente frío 27; afectará a gran parte del país

Ciudad de México, a 6 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que la entrada del frente frío número 27 sobre el noroeste del país, será reforzado, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical lo que generará descenso de temperatura y rachas de viento de 30 a 50 km/h, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California.
Por otra parte, una línea seca se establecerá sobre el estado de Coahuila y propiciará vientos fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Al mismo tiempo, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.
Pronóstico de lluvias para el 6 de enero de 2026:
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca.
- Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas), Chiapas y Quintana Roo.
- Durante la noche, probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California.
Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 6 de enero de 2026:
- De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
- De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
- De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.