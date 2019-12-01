Llega frente frío 27; afectará a gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 07:27:05

Ciudad de México, a 6 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que la entrada del frente frío número 27 sobre el noroeste del país, será reforzado, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical lo que generará descenso de temperatura y rachas de viento de 30 a 50 km/h, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California.

Por otra parte, una línea seca se establecerá sobre el estado de Coahuila y propiciará vientos fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Al mismo tiempo, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 6 de enero de 2026:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm) : Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca.

: Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm) : Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas), Chiapas y Quintana Roo.

: Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas), Chiapas y Quintana Roo. Durante la noche, probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 6 de enero de 2026: