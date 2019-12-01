Llega frente frío 27; afectará a gran parte del país

Llega frente frío 27; afectará a gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 07:27:05
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 6 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que la entrada del frente frío número 27  sobre el noroeste del país, será reforzado, en combinación con las corrientes en chorro polar y subtropical lo que generará descenso de temperatura y rachas de viento de 30 a 50 km/h, así como lluvias y chubascos en la península de Baja California.

Por otra parte, una línea seca se establecerá sobre el estado de Coahuila y propiciará vientos fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Al mismo tiempo, canales de baja presión y el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 6 de enero de 2026:

  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Guerrero y Oaxaca.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Veracruz (Los Tuxtlas), Chiapas y Quintana Roo.
  • Durante la noche, probabilidad de caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California.

Pronóstico de temperaturas mínimas para hoy 6 de enero de 2026:

  • De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Aguascalientes, Jalisco, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Chiapas.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Aprehenden a un médico, presunto responsable de abuso sexual en agravio de su sobrina en Zacapu, Michoacán 
Arde auto en la carretera San Clemente-El Chamizal 
Hombre muere al interior de su vehículo en Colón, Querétaro
Dan prisión preventiva a operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores
Más información de la categoria
Dan prisión preventiva a operador de confianza de Fausto Isidro Meza Flores
Revela Trump a sus encargados para coordinar situación en Venezuela
“Ahorita te escucho…”: Sheinbaum ignora a padre amenazado por denunciar abuso a su hijo en una escuela; logró burlar la seguridad, pero de nada sirvió
Se excusa Gobernador de Sinaloa tras asesinato de alto mando policiaco en Culiacán: Sabe que grupos armados rondan penal de Aguaruto, pero dice que autoridades “No estamos en cada milímetro cuadrado”
Comentarios