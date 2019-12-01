Llaman a conformar Frente Amplio Democrático ante reforma electoral del Gobierno de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Febrero de 2026 a las 13:33:44

Ciudad de México, 3 de febrero del 2026.- Ciudadanos, académicos, organizaciones sociales y fuerzas políticas convocaron a la conformación del Frente Amplio Democrático (FAD), al advertir que la reforma electoral propuesta en México podría significar un retroceso en la vida democrática del país.

A través de un manifiesto, los convocantes alertaron que cambios de este tipo pondrían en riesgo la autonomía de las instituciones, el pluralismo político y los equilibrios constitucionales que se construyeron durante el proceso de transición democrática.

Señalaron que México logró consolidar instituciones, reglas y contrapesos que otorgaron legitimidad y estabilidad al sistema político, pero advirtieron que este modelo democrático ha sido desplazado desde el poder.

El Frente Amplio Democrático sostuvo que su objetivo es impedir la restauración de prácticas del antiguo régimen, particularmente si la reforma electoral avanza sin el consenso de todas las fuerzas políticas, incluidas las de oposición.

De acuerdo con el FAD, la aprobación de una reforma sin diálogo amplio evidenciaría la intención de cerrar el paso a la alternancia política. Asimismo, aclararon que el movimiento no responde a ninguna ideología ni partido, al considerar que la defensa de la democracia debe ser una causa común y no un interés coyuntural.

Entre sus principales planteamientos, el Frente busca que cualquier reforma garantice autoridades y tribunales electorales verdaderamente autónomos, elecciones libres y equitativas, representación legislativa acorde al voto ciudadano, eliminación de mecanismos de sobrerrepresentación y pleno respeto al pluralismo político y al marco constitucional.