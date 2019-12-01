Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Noviembre de 2026 a las 10:20:34

Ciudad de México, a 18 de noviembre 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) hace un llamado a las y los contribuyentes que participan en la cadena de valor de los hidrocarburos y petrolíferos a cumplir adecuadamente con el registro y envío de los controles volumétricos.

Para facilitar el cumplimiento de esta obligación, este órgano tributario pone a su disposición el Portal del SAT donde se pueden enviar, de forma gratuita y segura, los reportes diarios o mensuales, así como presentar los avisos de certificado de la correcta operación de los equipos y programas, el dictamen del tipo de producto de que se trate y de adquisición e instalación de equipos y programas informáticos.

Además, se encuentra disponible el minisitio de Controles volumétricos para consultar la información sobre el cumplimiento de las obligaciones, así como las especificaciones técnicas para generar los reportes, las guías de llenado y preguntas frecuentes.

El órgano tributario recuerda que el envío de estos registros es obligatorio para aquellos contribuyentes que participan en algunas de las etapas de la cadena de hidrocarburos y petrolíferos, como:

• Extracción de hidrocarburos.

• Procesamiento, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, expendio al público y autoconsumo de gas natural.

• Tratamiento, refinación, comercialización, transporte y almacenamiento de petróleo.

• Formulación, transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, expendio al público y autoconsumo de petrolíferos.

También están obligadas las empresas que, sin importar el giro comercial al que se dediquen, almacenan combustibles para autoconsumo o reciben gas natural en instalaciones fijas, cuando el volumen de su operación sea igual o mayor a 75,714 litros mensuales al año de petrolíferos, o su consumo anual de gas natural supere los 5,000 gigajoules (GJ).

Los reportes mensuales deben enviarse, a más tardar, en los primeros tres días naturales del segundo mes posterior al que corresponde la información. Asimismo, se deben generar los reportes diarios y mantenerlos como parte de la contabilidad.

Cabe precisar que los controles volumétricos son los registros del volumen de entrada, salida y existencia de hidrocarburos y petrolíferos, correspondientes a las operaciones realizadas por las y los contribuyentes que participan en la cadena de valor, desde la extracción de hidrocarburos en yacimientos naturales, hasta su transformación en petrolíferos, concluyendo con el suministro de estos y de gas natural a las personas usuarias finales.

Dichos registros se vinculan con las facturas o pedimentos relacionados con su adquisición, enajenación o con los servicios asociados a dicha cadena, como son el transporte y almacenamiento; por ello, es fundamental que quienes se dedican a alguna de las actividades mencionadas cumplan con las obligaciones que les correspondan para evitar las sanciones contempladas en el marco legal.

Con estas acciones, el SAT consolida su estrategia de combate al contrabando de hidrocarburos y petrolíferos, reafirmando su compromiso de fortalecer la recaudación que proviene de este sector, en beneficio de la nación