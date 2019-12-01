Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2026.- La violencia contra las mujeres también se manifiesta en internet, donde el anonimato y el uso de herramientas tecnológicas pueden facilitar agresiones que vulneran la privacidad, la seguridad y la integridad de las víctimas. Ante esta problemática, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) difundió una serie de recomendaciones para prevenir estos delitos y fomentar espacios digitales seguros, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Entre las conductas que constituyen violencia digital se encuentran el acoso, las amenazas, la intimidación, la suplantación de identidad, la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la exposición de información personal y la manipulación de fotografías o videos mediante inteligencia artificial.

A través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, la dependencia pidió a las usuarias proteger sus datos personales, evitar publicar información sobre su domicilio, teléfono, rutinas o ubicación en tiempo real, así como reforzar la seguridad de sus cuentas mediante contraseñas seguras, distintas para cada plataforma, y la activación de la autenticación de dos factores.

Asimismo, advirtió sobre prácticas de control y vigilancia, como exigir contraseñas, revisar constantemente la actividad de otra persona, enviar mensajes intimidatorios o difundir datos personales sin autorización, acciones que afectan la autonomía y el derecho a la privacidad.

La SSPC también exhortó a evitar compartir, reenviar o almacenar contenido íntimo de otras personas sin su consentimiento, incluso cuando se trate de material alterado con inteligencia artificial, pues estas acciones pueden generar daños y derivar en consecuencias legales.

En caso de sufrir acoso, amenazas, extorsión o difusión de contenido íntimo, recomendó conservar evidencias como capturas de pantalla, mensajes, enlaces, fechas y nombres de usuario, además de utilizar las herramientas de denuncia disponibles en las redes sociales y servicios digitales.

La dependencia destacó la importancia de recurrir a redes de apoyo y no enfrentar estas agresiones en solitario. En el caso de niñas y adolescentes, llamó a familiares y personas cercanas a mantener una comunicación abierta, escuchar sin juzgar y brindar acompañamiento para que puedan pedir ayuda sin temor a ser responsabilizadas.

Finalmente, la Secretaría invitó a la ciudadanía a consultar la Ciberguía, disponible en el portal oficial de Gobierno de México, donde se pueden encontrar herramientas para identificar riesgos y fortalecer la seguridad en internet. Reiteró que la prevención y la concientización son fundamentales para garantizar que mujeres y niñas puedan desenvolverse en los entornos digitales sin violencia.