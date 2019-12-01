Llama Gobierno de Querétaro a tomar precauciones ante bloqueos en carreteras federales

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 07:51:58

Querétaro, Querétaro, 6 de abril del 2026.- La Secretaría de Gobierno del Estado de Querétaro informa, en relación con la información que circula en redes sociales sobre posibles bloqueos viales programados para este 6 de abril en distintos puntos del país, lo siguiente:

Se trata de una convocatoria de carácter nacional derivada de una situación de índole federal, promovida por diversas organizaciones del sector transporte y campesino.

Con base en la información proporcionada por instancias federales, entre ellas la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, así como por la Mesa de Paz, donde participan autoridades federales, se tiene conocimiento de que en la entidad no está confirmada la participación de organizaciones civiles.

No obstante, se prevé la posible afectación en carreteras federales, derivada de acciones realizadas por organizaciones de otros estados.

Ante este escenario, se recomienda a la ciudadanía prever sus tiempos de traslado, así como considerar rutas alternas para evitar contratiempos. En caso de tener programado salir del estado el día 6 de abril, se sugiere, en la medida de lo posible, anticipar su traslado.

Se exhorta a la población a mantenerse informada y extremar precauciones, particularmente en las siguientes vialidades: carretera Querétaro–San Luis Potosí, Querétaro–Celaya, México–Querétaro, Libramiento Noreste y el Macrolibramiento Palmillas–Apaseo.

Asimismo, se nos ha informado que se contará con presencia de la Guardia Nacional en las principales salidas del estado, con el objetivo de atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse.

El Gobierno del Estado de Querétaro mantiene coordinación permanente con autoridades federales para que estas expresiones sean atendidas en el ámbito de sus competencias, privilegiando en todo momento el orden público y la seguridad de la ciudadanía.

De igual forma, se estableció comunicación con organizaciones del sector transporte, la Confederación Nacional Campesina (CNC), el sector ganadero del estado y la Confederación Agropecuaria de México, las cuales han confirmado que no participarán en la jornada de movilizaciones.

Finalmente, reiteramos nuestro compromiso de informar de manera oportuna a la población, a través de los canales institucionales, sobre algún cambio en la situación actual.