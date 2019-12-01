Líder de la CNTE-XVIII, Eva Hinojosa Tera, afirma que la base magisterial exige un Congreso único y unitario

Morelia, Michoacán, 10 de marzo de 2026.- Eva Hinojosa Tera, líder de una de las fracciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) sección XVIII, declaró que el magisterio de base está impulsando activamente la realización de un Congreso Único para la elección de un solo líder de la gremial.

Hinojosa Tera señaló que este movimiento surge directamente de las asambleas regionales, donde la base magisterial ha legitimado los acuerdos de unidad.

La líder enfatizó la voluntad de los trabajadores de la educación de caminar unidos.

"La base dice que todos juntos y no separados y por lo tanto terminaremos en un Congreso Único, Unitario, así lo están pidiendo las bases de las diferentes regiones", manifestó de manera textual la dirigente en rueda de prensa. Sin embargo, detrás del micrófono, en voz baja se escucharon las palabras de otro de los líderes de la CNTE, Jairo Mandujano, señalando y corrigiendo: "es que eso se va a definir todavía en el pleno, ¿no?".

El llamado a la unidad surgió desde el pasado 29 de octubre, cuando en su primera rueda de prensa en conjunto, los representantes magisteriales Hinojosa Tera y Mandujano Ortega daban a conocer que trabajarían juntos para fortalecer nuevamente a la CNTE.

Sin embargo a través de las redes sociales, en las páginas de las distintas fracciones de la CNTE, maestros de diversos puntos del estado manifiestan no estar de acuerdo en la llamada "unidad", al considerar que no han dado voz a todas las expresiones.