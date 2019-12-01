Liberación de líder criminal en Morelos fue para salvar vidas, justifica Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2026 a las 11:48:39

Ciudad de México, a 13 de octubre 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo habló sobre la liberación de José David Vergara, alias, “Güero Gym”, identificado como líder de un grupo criminal de Morelos, quien había sido detenido en Totolapan, el pasado 12 de octubre.

“Se toma la decisión de salvar vidas, y, en todo caso, preparar un operativo de otro tipo para poder detener, posteriormente a estar al presunto delincuente que se quería detener y así pues llega ocurrir, pero son decisiones”, mencionó la gobernante.

Durante su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal comentó que la decisión fue tomada exclusivamente por las autoridades estatales, quienes aseguran que lo hicieron para salvar las vidas de tres agentes ministeriales retenidos por miembros de Pueblos Unidos.

En ese sentido, la mandataria mexicana refirió que es responsabilidad de las corporaciones de Morelos el explicar lo ocurrido y detallar quién tomó la decisión de liberar al presunto delincuente.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que la captura del “Güero Gym” no era parte del operativo, sino que, en medio de las diligencias los agentes lo ubicaron y lo detuvieron en flagrancia.

Sin embargo, el funcionario federal admitió que el despliegue presentaba limitaciones operativas para la detención de un criminal de alto perfil, ya que, en principio los uniformados solamente buscaban recuperar inmuebles en Totolapan, Morelos.