Levanta la CNTE el paro de 72 horas que mantenía en la CDMX; no lograron acuerdo con el gobierno

Levanta la CNTE el paro de 72 horas que mantenía en la CDMX; no lograron acuerdo con el gobierno
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 22:03:11
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Ciudad de México, a 20 de marzo de 2026.- Este viernes, docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) dieron por terminado el paro nacional de 72 horas en la Ciudad de México sin haber logrado acuerdos, y advirtieron que sus movilizaciones podrían intensificarse en los próximos meses.

Durante el acto de cierre en el Zócalo capitalino, los maestros dejaron claro que la suspensión de actividades no implica el fin de su lucha. Entre consignas, señalaron que podrían retomar las protestas en el contexto de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en caso de que sus demandas continúen sin respuesta.

En el mitin, la dirigente de la Sección 22, Yenny Aracely Pérez Martínez, acusó al gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum de restar importancia a las exigencias del magisterio. Subrayó que el retiro del plantón no representa una derrota, sino una pausa estratégica para reorganizarse y continuar con sus acciones.

El paro, que inició el miércoles, también incluyó marchas, bloqueos y la instalación de un plantón en el centro de la capital. Entre las principales demandas de la CNTE destacan un incremento salarial del 100 por ciento, así como la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y de la reforma educativa de 2019, temas que, aseguran, seguirán impulsando mediante nuevas movilizaciones.

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