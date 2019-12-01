Las Fuerzas Armadas representan la garantía de que el país puede decidir su rumbo de manera soberana: CSP

Oriental, Puebla, a 19 de febrero de 2026.- En el marco del 113 aniversario del Ejército Mexicano, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que, ante el panorama internacional actual, las Fuerzas Armadas representan la garantía de que el país puede decidir su rumbo de manera soberana. Asimismo, reconoció a sus integrantes por su compromiso, valentía, lealtad y servicio al pueblo.

Desde el Predio “La Célula”, en Oriental, Puebla, sede de la industria militar de la Defensa, la mandataria señaló: “El Ejército Mexicano es la consecuencia de un origen profundamente ligado a la voluntad popular. Hoy que vivimos en un mundo complejo, donde presiones externas, intereses geopolíticos y los desafíos globales pueden poner a prueba la soberanía de las naciones, en ese contexto, nuestras Fuerzas Armadas son garantía de que México decidirá su destino con independencia. La soberanía no es una consigna abstracta, es la capacidad real de nuestro pueblo para gobernarse sin imposiciones”.

Sheinbaum destacó que el Ejército no solo resguarda las fronteras del país, sino que también participa activamente en tareas de seguridad y en proyectos de infraestructura como hospitales, aeropuertos y obras ferroviarias. Además, mediante el Plan DN-III-E, brinda apoyo directo a la población en situaciones de emergencia, reflejando la vocación solidaria de sus elementos.

La presidenta hizo un reconocimiento especial a las mujeres que integran las Fuerzas Armadas, resaltando su papel en distintos ámbitos como la medicina militar, la ingeniería, la aviación, la inteligencia, la logística y el mando de unidades. “Como primera mujer Presidenta, es imprescindible reconocer el lugar que ocupan hoy las mujeres en el Ejército Mexicano, en las Fuerzas Armadas. Desde las soldaderas de la Revolución hasta las oficiales de alto rango en la actualidad, la presencia femenina ha sido decisiva”, puntualizó.

También recordó que el origen del Ejército Mexicano está ligado a la defensa de la voluntad popular, misma que fue vulnerada en 1913 con el golpe de Estado contra Francisco I. Madero, lo que motivó al entonces gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, a proclamar el Plan de Guadalupe el 19 de febrero de ese año, dando origen al Ejército Constitucionalista, antecedente directo de las actuales Fuerzas Armadas. “Ese es nuestro origen histórico: la defensa de la autodeterminación frente a la traición; la defensa de la soberanía frente a la injerencia; la defensa de la voluntad popular frente a la imposición”, enfatizó.

Durante la ceremonia, la jefa del Ejecutivo reconoció el desempeño del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, y del secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, a quienes describió como servidores públicos honestos, patriotas y comprometidos con la República, que han fortalecido la confianza ciudadana en las instituciones militares.

Como parte del evento, la Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas entregó condecoraciones por retiro, servicios distinguidos, distinción militar y menciones honoríficas a personal destacado.

En su intervención, el secretario de la Defensa Nacional resaltó el carácter popular del Ejército Mexicano y afirmó que, en la actual administración, ha reforzado su enfoque social y humanista.

Informó que, en materia de seguridad, se han detenido a 32 mil personas por delitos de alto impacto, se han decomisado más de 18 mil armas y 160 toneladas de droga, además de desmantelar cerca de 2 mil laboratorios de metanfetaminas y centros de acopio de precursores químicos. Asimismo, reiteró el compromiso de seguir fortaleciendo a la Guardia Nacional como uno de los pilares de la estrategia de seguridad.

“México requiere de sus Fuerzas Armadas, requiere de este Ejército que surgió para defender a la patria, para asegurar la permanencia de las instituciones y para sostener con lealtad inquebrantable a la República”, concluyó.