Lanzan "Rutas de la Salud" para abastecer medicamentos a clínicas del IMSS Bienestar

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 13:46:25

Ciudad de México, a 19 de agosto 2025.- El gobierno de México, lanzó las Rutas de la Salud, una nueva estrategia para distribuir medicamentos en el país en las clínicas del IMSS-Bienestar.

En ese sentido, el director del organismo de salud federal, Alejandro Svarch, informó en la conferencia matutina de la presidenta de México que se trata de una estrategia en conjunto con la Secretaría de Salud federal (SSa) y Birmex.

“Las rutas son parte del modelo de atención enfocado en el primer nivel de atención del IMSS Bienestar donde cada centro de salud en cada comunidad y vecindario pueda revisar al paciente y a su médico más cercano a través de kits rearmados y organizados”, indicó el funcionario federal.

Además, detalló que estos kits de medicamentos incluyen 147 claves médicas esenciales definidas por los Programas Nacionales de Salud (Pronam), con tratamientos para la hipertensión, diabetes y analgésicos básicos.

“Vamos a cubrir el abasto al 100 por ciento cada mes eliminando barreras administrativas y logísticas que fraccionaban los insumos y limitaban el acceso a medicamentos tan importantes como hipoglucemiantes, analgésicos o antihipertensivos”, enfatizó.