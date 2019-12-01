Lanzan "Rutas de la Salud" para abastecer medicamentos a clínicas del IMSS Bienestar

Lanzan "Rutas de la Salud" para abastecer medicamentos a clínicas del IMSS Bienestar
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 13:46:25
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 19 de agosto 2025.- El gobierno de México, lanzó las Rutas de la Salud, una nueva estrategia para distribuir medicamentos en el país en las clínicas del IMSS-Bienestar.

En ese sentido, el director del organismo de salud federal, Alejandro Svarch, informó en la conferencia matutina de la presidenta de México que se trata de una estrategia en conjunto con la Secretaría de Salud federal (SSa) y Birmex.

“Las rutas son parte del modelo de atención enfocado en el primer nivel de atención del IMSS Bienestar donde cada centro de salud en cada comunidad y vecindario pueda revisar al paciente y a su médico más cercano a través de kits rearmados y organizados”, indicó el funcionario federal.

Además, detalló que estos kits de medicamentos incluyen 147 claves médicas esenciales definidas por los Programas Nacionales de Salud (Pronam), con tratamientos para la hipertensión, diabetes y analgésicos básicos.

“Vamos a cubrir el abasto al 100 por ciento cada mes eliminando barreras administrativas y logísticas que fraccionaban los insumos y limitaban el acceso a medicamentos tan importantes como hipoglucemiantes, analgésicos o antihipertensivos”, enfatizó.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Millonario robo de autos nuevos en los peligrosos caminos de Michoacán: Sustraen 6 unidades último modelo y de alta gama
Menor pierde la vida durante operativo en Juventino Rosas, Guanajuato; hay un detenido
Vecinos intentan linchar a hombre por robar dinero para fiesta patronal en Tehuacán, Puebla
Por falla mecánica se incendia tráiler/pipa cargado con gasolina; bomberos lograron sofocar el fuego
Más información de la categoria
EEUU despliega buques destructores con misiles guiados cerca de Venezuela, informa AP
Crece en Estados Unidos y Canadá avistamiento de ardillas "zombies"
Operativos en siete estados dejan decomisos de armas, estupefacientes y combustible robado
Bedolla arranca en Michoacán las Rutas de la Salud para la distribución de medicamentos
Comentarios