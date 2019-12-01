Lanzan plataforma para exponer a políticos ligados a grupos delictivos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Agosto de 2025 a las 22:59:08

Ciudad de México, a 15 de agosto de 2025.- Este viernes fue lanzada la plataforma narcopoliticos.com, la cual fue creada por los periodistas Luis Chaparro y Óscar Balderas, junto con la organización civil Defensorxs, en la que evidenciaron los perfiles de 11 presuntos funcionarios mexicanos que están ligados al crimen organizado.

Al ingresar a la página web, se enlistan cada uno de los políticos por medio de una fotografía y al darle clic en cada uno, sale una ficha, en la que se desglosa los Estados en los que operan, el cártel o los cárteles con los que se les relaciona, partido político al que pertenecieron y último puesto, la relación que tienen con el crimen organizado, su trayectoria profesional, el origen de la información, así como pruebas en imágenes y en video.

Los periodistas, indicaron que con esta información que se está exponiendo, se tienen las pruebas suficientes para que se inicie una carpeta de investigación en su contra, o para los que están cumpliendo una sentencia, no se olviden los crímenes que cometieron.

Entre los primeros once casos destacan dos gobernadores señalados por políticos de oposición de presuntos vínculos criminales: Rubén Rocha Moya, morenista y mandatario de Sinaloa, y Ricardo Gallardo Cardona, de San Luis Potosí por el partido Verde (PVEM).

Asimismo, también están Tomas Yarrington, exgobernador priista de Tamaulipas; Silvano Aureoles, exmandatario perredista de Michoacán; Anabel Ávila, exalcaldesa de Coalcomán, Michoacán, de Movimiento Ciudadano, y el exsecretario de Seguridad federal del gobierno panista, Genaro García Luna.

Dentro de estos perfiles, hay acusados, señalados, sentenciados y algunos otros prófugos de la justicia por presuntas nexos con el crimen organizado.

Próximamente, sumarán otros 19 perfiles de políticos, con lo que se tendrá una lista de 30 funcionarios relacionados con grupos delictivos.

Cabe resaltar que Balderas y Chaparro se encuentran inscritos en el mecanismo de protección a periodistas, debido a que por la información que manejan, se encuentran amenazados.