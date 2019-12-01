Lanza UARUPA campaña social “Perro de nadie es de todos”, convoca a la corresponsabilidad ciudadana

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Diciembre de 2025 a las 11:19:38

Morelia, Michoacán, 19 de diciembre 2025.- Ante el incremento de aproximadamente 40 por ciento en el abandono de perros en la vía pública, la Unión de Asociaciones y Rescatistas de Uruapan por la Protección Animal (UARUPA) puso en marcha la campaña social “Perro de nadie es de todos”, como un llamado directo a la sociedad para asumir una responsabilidad compartida con la vida animal.

Yadira Escobar Mejía, presidenta de UARUPA y también integrante del Colectivo Estatal Animalista de Michoacán (CEAM), subrayó que un perro en situación de calle no es un problema, sino una víctima. Advirtió que la limitada capacidad institucional hace indispensable la participación social para atender esta crisis.

En Michoacán, miles de perros recorren diariamente las calles en busca de alimento, agua y refugio, enfrentando atropellamientos, enfermedades, violencia y desnutrición.

La mayoría no nació en la calle, fueron abandonados, escaparon por falta de supervisión o quedaron expuestos por la negligencia de sus propietarios.

La campaña surge ante el aumento sostenido de animales abandonados y la falta de conciencia ciudadana respecto al trato, la protección y el respeto que merecen todos los seres vivos.

Bajo el principio “Un perro de nadie es de todos”, UARUPA busca fortalecer la responsabilidad moral y social hacia los perros en situación vulnerable.

Aunque existen programas gubernamentales y esfuerzos de asociaciones civiles, UARUPA enfatizó que la transformación real solo será posible con la participación activa de la ciudadanía.

“Un perro en la calle no es invisible, no es ajeno, no es problema de otros. Es un reflejo de nuestra propia indiferencia como sociedad”, manifestó.

Entre las obligaciones morales que plantea la campaña se encuentran no abandonar a los animales, promover la esterilización como medida preventiva, brindar ayuda básica como agua o alimento, fomentar la adopción responsable, educar en el respeto animal y denunciar cualquier acto de maltrato ante las autoridades.

La organización reiteró que la responsabilidad ética de los ciudadanos no termina en el ámbito privado, sino que se extiende a la comunidad y a todos los seres que la habitan.

“Perro de nadie es de todos” no es solo un lema, sino un compromiso social que invita a mirar, actuar y cambiar, recordando que el bienestar animal es un reflejo directo de la humanidad colectiva.