Lamenta Claudia Sheinbaum homicidio de estudiante del CCH

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 08:40:39

Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo expresó que el homicidio de un estudiante en el plantel sur del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), es algo “muy doloroso”.

La mandataria mexicana, dijo que dio instrucciones a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para acercarse a la familia y cooperar con la universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en lo que se necesite.

Asimismo, la jefa del Ejecutivo, dijo que de acuerdo a la información que le han hecho llegar, el asesinato del alumno, no parece haber sido consecuencia de una riña, sino un ataque directo del otro estudiante, pero será por medio de las investigaciones que realice a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que se esclarezca el caso.

La mandataria federal, pidió analizar el caso particular y no verlo como un hecho de violencia generalizada.