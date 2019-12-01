La masonería llama a la moderación y al libre pensamiento en Morelia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Enero de 2026 a las 08:40:06

Morelia, Michoacán, 18 de enero de 2026.— En el marco del Día Nacional de la Masonería, integrantes de la Muy Respetable Gran Logia Michoacana “Lázaro Cárdenas” se reunieron en la plaza Benito Juárez de Morelia, donde hicieron un llamado a la moderación de las pasiones, la prudencia en los actos y la rectitud en la vida pública.

Durante el acto, Edgardo Díaz Colín, miembro de la Gran Logia y orador oficial, afirmó que la masonería tiene como consigna combatir la ignorancia, a la que calificó como el origen de los vicios y las desgracias sociales. Señaló que la Orden brinda herramientas intelectuales para distinguir la verdad de la demagogia, la fe del fanatismo y el derecho del odio.

Ante masones reunidos frente al monumento a Benito Juárez, Díaz Colín subrayó que la masonería promueve la igualdad de derechos, la fraternidad y el diálogo, en un contexto mundial marcado por la polarización, la desinformación y el avance de la inteligencia artificial.

Alertó sobre la “verdad líquida” y sostuvo que la vigencia de la masonería radica en la defensa de la conciencia humana, la espiritualidad y la libertad de pensamiento.

Asimismo, destacó que el Estado de derecho es una conquista histórica que debe fortalecerse desde la conciencia ciudadana y que amar a México implica un compromiso cotidiano con la legalidad y el bien común.

En ese sentido, enfatizó que la moderación no es debilidad, la prudencia no es pasividad y la rectitud es coherencia entre pensamiento, palabra y acción.

Por su parte, Iraide Rosales Navarro, Muy Respetable Gran Maestro por ministerio de ley, llamó a la unidad interna, al respeto entre las distintas expresiones masónicas y a mantener lazos de fraternidad con las instituciones gubernamentales y la sociedad. Señaló que la conmemoración invita a reflexionar sobre la posibilidad de pensar en libertad, sin miedo ni sometimiento.

El evento, que anteriormente se realizaba de forma discreta, ahora es público, con el objetivo de dar a conocer a la sociedad el quehacer y la vigencia de la masonería en Michoacán. Tras el acto central, los masones colocaron ofrendas florales y realizaron una guardia de honor en memoria de Benito Juárez.

La ceremonia contó con la participación artística de Jalil Aguirre Ferreyra y fue conducida por Rafael Rosales Santos.

Asistieron representantes de diversas logias, así como Gilberto Cortés Rocha, en representación del alcalde de Morelia; Yarabí Ávila González, rectora de la UMSNH; y representantes de logias femeninas y masculinas de distintos ritos.