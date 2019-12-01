La labor de las mujeres policías puede mejorar la atención a víctimas, fortalecer la capacidad operativa y humanizar la seguridad pública: Elia Bárbara Lugo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Marzo de 2026 a las 22:47:06
Ciudad de México, a 10 de marzo de 2026.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través del Servicio de Protección Federal realizó la conferencia “Las mujeres como pilar de la seguridad pública”. La actividad tuvo como objetivo fortalecer las capacidades del personal en materia de perspectiva de género y derechos de las mujeres, además de ofrecer herramientas para prevenir y detectar situaciones de violencia que afectan a este sector de la población.

La ponencia estuvo a cargo de Elia Bárbara Lugo Delgado, subsecretaria de Prevención de la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato, quien expuso la importancia de integrar la perspectiva de género en el ámbito de la seguridad pública. Durante su intervención, se presentó un panorama histórico sobre la presencia femenina en corporaciones policiales tanto en México como en otros países, donde aún persisten estereotipos y roles de género que han limitado su desarrollo profesional.

Por su parte, Azucena Rodríguez Valencia, directora de Carrera Policial del SPF, destacó el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum en el impulso de políticas orientadas a fortalecer el crecimiento profesional de las mujeres dentro de las instituciones de seguridad. Asimismo, reiteró el compromiso del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para promover la profesionalización policial, la dignificación del servicio y la inclusión como principios fundamentales.

Durante la conferencia también se compartieron cifras que reflejan la presencia femenina en las corporaciones policiales del país. De acuerdo con Lugo Delgado, las mujeres representan actualmente el 28.8 por ciento en las policías estatales y el 27.7 por ciento en las corporaciones de seguridad pública a nivel nacional. En este contexto, la SSPC reafirmó su compromiso de continuar impulsando políticas, capacitación y acciones que contribuyan a avanzar hacia una seguridad pública con igualdad sustantiva.

