La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2025.- Lo que parecía un nuevo round entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario Ricardo Salinas Pliego, en medio de acusaciones entre ambos bandos, terminó destapando una polémica aún mayor, al destacar Grupo Salinas la “extrañísima” escala de nueve horas en Chiapas del avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, el ‘Comandante H’, exsecretario de Seguridad en Tabasco, en un punto cercano a la residencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El dato fue soltado por Grupo Salinas en un comunicado que respondió a las acusaciones de Sheinbaum, quien tachó de “fraudulento” el negocio de Salinas con la estadounidense AT&T, que derivó en una demanda contra el magnate mexicano, quien pagó 25 millones de dólares como fianza en Estados Unidos.

Con un encabezado que no deja lugar a dudas —“Mentir tiene un precio”—, la empresa acusó a la mandataria de difamación, calumnias y persecución política, y advirtió que analiza demandas legales en México y EE.UU.

Pero el golpe mediático llegó en el párrafo sobre Chiapas: “Nuevamente nos utilizan como distractores para desviar la atención… lo verdaderamente importante es la extrañísima escala de nueve horas en Chiapas —donde, casualmente, reside el expresidente López Obrador— del avión que trasladó a Hernán Bermúdez Requena, el ‘Comandante H’, quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno del hoy senador y coordinador parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández”.

Mientras tanto, Grupo Salinas insiste en que el hostigamiento contra su fundador es una campaña sistemática: “Más de 200 menciones en las mañaneras lo confirman. No es un asunto fiscal: es persecución política”, recalcaron.

La Presidencia no ha respondido aún al explosivo comunicado, pero lo cierto es que la disputa ya trascendió lo económico y se mueve peligrosamente hacia el terreno político y judicial.