La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO

La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 17:55:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2025.- Lo que parecía un nuevo round entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el empresario Ricardo Salinas Pliego, en medio de acusaciones entre ambos bandos, terminó destapando una polémica aún mayor, al destacar Grupo Salinas la “extrañísima” escala de nueve horas en Chiapas del avión que trasladaba a Hernán Bermúdez Requena, el ‘Comandante H’, exsecretario de Seguridad en Tabasco, en un punto cercano a la residencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

El dato fue soltado por Grupo Salinas en un comunicado que respondió a las acusaciones de Sheinbaum, quien tachó de “fraudulento” el negocio de Salinas con la estadounidense AT&T, que derivó en una demanda contra el magnate mexicano, quien pagó 25 millones de dólares como fianza en Estados Unidos.

Con un encabezado que no deja lugar a dudas —“Mentir tiene un precio”—, la empresa acusó a la mandataria de difamación, calumnias y persecución política, y advirtió que analiza demandas legales en México y EE.UU.

Pero el golpe mediático llegó en el párrafo sobre Chiapas: “Nuevamente nos utilizan como distractores para desviar la atención… lo verdaderamente importante es la extrañísima escala de nueve horas en Chiapas —donde, casualmente, reside el expresidente López Obrador— del avión que trasladó a Hernán Bermúdez Requena, el ‘Comandante H’, quien fuera secretario de Seguridad en Tabasco durante el gobierno del hoy senador y coordinador parlamentario de Morena, Adán Augusto López Hernández”.

Mientras tanto, Grupo Salinas insiste en que el hostigamiento contra su fundador es una campaña sistemática: “Más de 200 menciones en las mañaneras lo confirman. No es un asunto fiscal: es persecución política”, recalcaron.

La Presidencia no ha respondido aún al explosivo comunicado, pero lo cierto es que la disputa ya trascendió lo económico y se mueve peligrosamente hacia el terreno político y judicial.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Fuerzas federales desmantela laboratorio clandestino en El Marqués 
Aprehenden en el estado de Guanajuato a presunto secuestrador buscado en Michoacán
Ola de robos a vehículos preocupa a ciudadanos: forzadas chapas y sustraídos objetos de valor
En el Centro de Jacona, Michoacán, ultiman a tiros a un hombre
Más información de la categoria
La guerra Sheinbaum – Salinas Pliego sube de tono: Grupo Salinas amenaza con demandar y cuestiona escala de 9 horas de jefe del crimen de Tabasco, en estado donde reside AMLO
Periodista revela que "Grupo Scorpion" comercializó datos de 20 millones de derechohabientes del IMSS
Rescatan a 17 migrantes cautivos en Chihuahua y detienen a un presunto traficante
Continúa construcción del Teleférico de Uruapan; 15 de diciembre inicia pruebas de operación: Gladyz Butanda
Comentarios