La Guardia secreta del Apocalipsis: captura de fanáticos religiosos en Michoacán deja ver radicalización de ‘La Luz del Mundo’; su líder enfrenta cadena perpetua en EEUU

Morelia, Mich., a 24 de septiembre de 2025.- El hallazgo del campamento paramilitar en Vista Hermosa, donde fueron asegurados 38 hombres que se autodenominaban integrantes de la “guardia secreta” de La Luz del Mundo, pone en la mira a esta organización religiosa de carácter fanático, cuyo líder enfrenta la cadena perpetua en los Estados Unidos por delitos de trata y delincuencia organizada.

De acuerdo con la información oficial, los detenidos afirmaron que su misión era prepararse para proteger su fe ante un inminente Apocalipsis. El operativo, realizado por fuerzas de los tres órdenes de gobierno, dejó al descubierto un sitio de adiestramiento, donde los participantes se ejercitaban bajo estructuras internas de organización.

Aunque no se ha revelado la ubicación exacta del campamento, se confirmó que entre los integrantes había personas originarias de Michoacán, Jalisco, Nayarit, Guerrero, Estado de México y un ciudadano estadounidense. Cinco de ellos ni siquiera portaban identificación oficial y se está trabajando en confirmar sus identidades.

La Fiscalía General de la República será la encargada de definir la situación legal de los 38 detenidos, quienes permanecen bajo investigación. Las autoridades buscan determinar si los hechos corresponden únicamente a una falta administrativa o si se trata de un intento de conformar un grupo armado con fines religiosos.

La versión de que se autoproclamaban una “guardia secreta” y entrenaban para un Apocalipsis ha generado inquietud social y dudas sobre el alcance de esta organización, que aunque dice actuar en nombre de la fe, operaba de manera clandestina y bajo esquemas que remiten más a un grupo militarizado que a una congregación espiritual.

Asimismo, este hecho se enmarca en el proceso judicial que lleva el líder de esa organización, Nassón Joaquín, quien es acusado de diversos delitos en Estados Unidos, especialmente de carácter sexual y de trata de personas adultas y menores de edad, cargos que lo pueden llevar a pasar toda su vida tras las rejas.