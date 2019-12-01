La CNPC mantuvo un trabajo permanente durante el 2025 para proteger a la población

Ciudad de México, a 31 de diciembre de 2025.- Durante 2025, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mantuvo un trabajo permanente para proteger a la población en las etapas de prevención, preparación, atención de emergencias y recuperación, mediante una coordinación interinstitucional sin precedentes dentro del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC).

En estas acciones participaron dependencias federales como Defensa, Marina, Guardia Nacional, SICT, Salud, Conagua, CFE y Conafor, así como autoridades estatales y municipales. Para la fase de recuperación, se contó con el apoyo de la Secretaría de Bienestar, a fin de garantizar apoyos directos a las familias afectadas.

A lo largo del año se desplegaron 25 Misiones de Enlace y Coordinación (ECO) en 15 entidades, incluida la Ciudad de México, consolidándose como un instrumento clave para fortalecer la coordinación en territorio y la atención inmediata de emergencias. Además, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, del 10 al 16 de enero se envió una misión humanitaria a California, Estados Unidos, para apoyar en el combate de incendios forestales.

También se atendieron eventos hidrometeorológicos de alta complejidad, como lluvias intensas en Tamaulipas, el impacto del huracán Erik en Oaxaca y Guerrero, y precipitaciones extraordinarias en la región Huasteca, donde se desplegó una fuerza de tarea histórica que permitió restablecer los servicios básicos en un plazo de 30 días.

Las Fuerzas Armadas, mediante los planes DN-III-E y Marina, realizaron labores de auxilio, evacuación y apoyo a comunidades incomunicadas, incluyendo el traslado de insumos y el retiro de lodo y escombros. En materia de prevención, se reforzaron acciones ante riesgos geológicos, especialmente en torno al volcán Popocatépetl, y se impulsó la actualización de los Atlas de Riesgos estatales.

La cultura de la prevención avanzó con la realización de dos Simulacros Nacionales, que incluyeron la primera prueba del alertamiento por telefonía celular, así como la impartición de 162 cursos de protección civil a más de 16 mil personas. Finalmente, la política de protección civil se condujo con una visión integral basada en la atención oportuna de emergencias, el apoyo a las familias damnificadas, la reconstrucción y el fortalecimiento de los sistemas de alertamiento y gestión de riesgos.