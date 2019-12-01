Juntos, sociedad y gobierno trabajan para superar contingencia por lluvias en Querétaro

Querétaro, Querétaro, 25 de agosto del 2025.- Con el fin de dar seguimiento a las acciones coordinadas para atender a las personas afectadas por las recientes lluvias, el gobernador Mauricio Kuri González, realizó una visita a la colonia Carrillo Puerto, donde supervisó los trabajos de limpieza y recuperación realizados por elementos del Plan DN-III, de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como Protección Civil y trabajadores de distintas dependencias de gobierno estatal y municipal.

Acompañado por el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, así como integrantes del gabinete estatal, Kuri González escuchó las peticiones de habitantes de la zona, con quienes reiteró el compromiso de trabajar juntos y de manera cercana para dar respuesta a las demandas más apremiantes y salir adelante de este momento difícil.

Posteriormente acudió al Estadio Corregidora, donde el mandatario estatal atestiguó las labores realizadas por brigadistas voluntarios y de gobierno para el llenado y traslado de costaleras.

Ahí, Mauricio Kuri agradeció el esfuerzo de los cientos de trabajadores y voluntarios que desde el primer momento han estado desplegados, atendiendo a la población y recabando información respecto a los bienes que hayan perdido, al tiempo que insistió en un llamado a ser cercanos y solidarios.

Finalmente el jefe del Ejecutivo estatal acudió al Parque Querétaro 2000, en donde supervisó el desfogue controlado preventivo del bordo Benito Juárez, a fin de bajar los niveles de este cuerpo de agua que, a raíz de las lluvias del pasado viernes superaron el cien por ciento de su capacidad, ocasionando escurrimientos que afectaron a la colonia Carrillo.

Volvió a lanzar un llamado a la población para atender las recomendaciones de las autoridades, y estar al pendiente de las cuentas oficiales, en anticipación a las precipitaciones que se esperan para los próximos días.