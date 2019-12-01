Juan Ramón de la Fuente con licencia temporal de la SRE por tema quirúrgico: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Noviembre de 2025 a las 12:00:49

Ciudad de México, 28 de noviembre del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó la mañana de este viernes que el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, tomará unas semanas de licencia debido a una intervención quirúrgica.

La mandataria explicó que el canciller retomará sus funciones una vez concluido el periodo de recuperación recomendado por los especialistas.

Sheinbaum Pardo reconoció la “labor extraordinaria” de De la Fuente al frente de la diplomacia mexicana y le deseó una pronta recuperación.

A través de una publicación en redes sociales, destacó que ya está acordado su regreso al cargo una vez que concluya su reposo médico.

Durante la ausencia del canciller, el subsecretario para América del Norte, Roberto Velasco Álvarez, quedará como encargado de despacho en la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el fin de garantizar la continuidad de las labores diplomáticas y de cooperación internacional.