José Antonio Cruz Medina, el aliado de Harfuch con formación en el FBI, nombrado Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal de Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Octubre de 2025 a las 12:34:23

Morelia, Mich., a 16 de octubre de 2025.- La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) nombró a José Antonio Cruz Medina como nuevo Vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, una posición estratégica dentro de la institución que busca fortalecer el combate a los delitos de alto impacto con una visión moderna y basada en análisis técnico.

El anuncio fue hecho por el fiscal general Carlos Torres Piña, quien compartió en sus redes sociales el nombramiento acompañado de un mensaje de renovación institucional:

“Nombramos como vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal a José Antonio Cruz Medina. Cada área de esta institución será reforzada, vamos a seguir adecuando esta institución a las necesidades de la población”.

Un perfil técnico con respaldo nacional

Con una sólida trayectoria en seguridad pública y procuración de justicia, Cruz Medina es considerado uno de los perfiles más experimentados en el ámbito operativo. Su cercanía profesional con Omar García Harfuch, actual titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), le ha permitido integrarse a estrategias nacionales de inteligencia y coordinación policial.

Antes de este nuevo encargo, Cruz Medina se desempeñó como Fiscal Coordinador de la propia FGE, cargo que asumió en agosto pasado. En esa etapa, fortaleció los mecanismos de cooperación entre áreas de investigación, ministerios públicos y unidades de análisis táctico.

Trayectoria de alto nivel

Originario de Michoacán, Cruz Medina cuenta con más de 15 años de experiencia en corporaciones federales y estatales. Ha ocupado puestos clave, entre ellos el de oficial de la Guardia Nacional (2020–2022), enviado por la Comisión Nacional de Seguridad; Coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad en Baja California (2019–2020); Director General de Operaciones Técnicas de la División de Investigación de la Policía Federal (2017–2019); y antes de eso, oficial de la Policía Federal especializado en investigaciones sobre crimen organizado

Su formación académica incluye una Licenciatura en Derecho, un posgrado en Derecho Civil y una Maestría en Criminalística, además de entrenamientos especializados con el FBI en México, lo que le ha permitido destacar en foros internacionales como la Conferencia de Drogas Sintéticas y la Mesa Redonda México–Estados Unidos sobre Tráfico de Armas.

El nombramiento de Cruz Medina marca un nuevo paso en la estrategia de modernización de la Fiscalía michoacana, que bajo la dirección de Torres Piña busca reforzar sus áreas de inteligencia, análisis y respuesta táctica ante los desafíos de seguridad en la entidad.

Con su llegada, la Fiscalía General del Estado apuesta por un modelo más técnico, profesional y conectado con las nuevas dinámicas del crimen organizado.