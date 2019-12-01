Jennifer Krystel Castillo Madrid encabezará la Administración General de Grandes Contribuyentes del SAT

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Abril de 2026 a las 19:16:24

Ciudad de México, 13 de abril de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que Jennifer Krystel Castillo Madrid asumirá la titularidad de la Administración General de Grandes Contribuyentes (AGGC) del organismo tributario.

La funcionaria estará al frente de dicha área a partir del 1 de mayo, en sustitución de Armando Ramírez Sánchez, quien continuará realizando otras tareas dentro de la institución.

Jennifer Krystel Castillo Madrid es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y cuenta con maestría en Derecho Administrativo y de la Regulación por la misma institución, ambos títulos con mención honorífica. Es candidata a doctora en Administración Pública por la Universidad Anáhuac Norte en colaboración con la Universidad Sorbona de París.

Realizó diplomados en materia de Contratos y Derecho Tributario; además tiene estudios en Finanzas y de Auditoría Legal para la Prevención de Sanciones y Delitos Empresariales. En 2022, cursó el programa de Alta Dirección Empresarial en el IPADE Business School.

Con más de 18 años de experiencia en el sector público, ha desempeñado cargos como directora Ejecutiva Jurídica y titular de la Oficina de Información Pública en la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, en el periodo de 2008-2010.

De 2010 a 2012, fue directora general en la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal y titular de la Oficina de Información Pública en la misma dependencia.

Posteriormente, de 2019 a 2024, se desempeñó como directora general de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.

Recientemente, Jennifer Krystel Castillo Madrid fue titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Energía del Gobierno de México.