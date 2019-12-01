Israel Vega Rodríguez es nombrado nuevo Subsecretario de Investigación Especializada de la SSP en Michoacán

Morelia, Mich., a 18 de agosto de 2025.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán anunció el nombramiento del maestro Israel Vega Rodríguez como nuevo Subsecretario de Investigación Especializada (SIE), en sustitución de José Antonio Cruz Medina, quien recientemente fue designado Coordinador de Fiscales en la Fiscalía General del Estado.

Con una amplia trayectoria en áreas de investigación criminal, Vega Rodríguez se desempeñaba desde octubre de 2022 como director de Investigación Técnica y Táctica dentro de la propia SSP, donde tuvo a su cargo la supervisión de investigaciones criminales bajo la conducción del Ministerio Público, así como la implementación de tecnología de última generación para la generación de productos de inteligencia operativa.

Antes de su llegada a Michoacán, fue coordinador de la Guardia Estatal de Seguridad de Baja California, cargo en el que dirigió despliegues operativos de prevención, diseñó estrategias conjuntas de seguridad y coordinó acciones binacionales con agencias estadounidenses en temas de seguridad fronteriza.

Además de su experiencia operativa, el nuevo subsecretario destaca por su perfil académico. Ha impartido cátedra en la Licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con asignaturas como Cadena de Custodia e Investigación Criminal. También ha sido ponente en foros internacionales y nacionales sobre seguridad y justicia, entre ellos el encuentro internacional El PACCTO en Montevideo, Uruguay, donde expuso sobre la creación de grupos especializados para el combate a la trata de personas.

Vega Rodríguez cuenta con experiencia como ponente en foros organizados por diversas universidades del país, en los que ha abordado temas como la cadena de custodia en el sistema penal acusatorio y el papel de las fuerzas policiales en la procuración de justicia.

Con este nombramiento, la SSP de Michoacán busca reforzar el área de investigación especializada, fortaleciendo la coordinación institucional y el uso de inteligencia en el combate a la delincuencia, en un momento clave para el estado.