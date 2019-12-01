Isaias se intensifica a huracán categoría 1 en el Golfo de México

Isaias se intensifica a huracán categoría 1 en el Golfo de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Octubre de 2026 a las 22:19:09
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Ciudad de México, 7 de octubre de 2026.- Isaias alcanzó este miércoles la categoría 1 de huracán mientras se desplaza sobre el Golfo de México, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

El ciclón mantiene un desplazamiento hacia el noreste y se prevé que avance frente a las costas orientales de México para posteriormente pasar al norte de la península de Yucatán. Su trayectoria apunta hacia territorio estadounidense, con posibles efectos en Luisiana, Misisipi, Alabama y el noroeste de Florida.

Además de las lluvias asociadas al sistema, las autoridades mantienen atención sobre las condiciones en el mar, debido al incremento del oleaje y la posibilidad de variaciones en el nivel del agua en zonas costeras.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigilancia sobre tres sistemas ciclónicos. Su coordinador general, Fabián Vázquez Romaña, indicó que Simon podría acercarse a Puerto Vallarta, Jalisco, durante el domingo y alcanzar la categoría 2 al momento de tocar tierra.

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