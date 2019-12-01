Invita SAT a participar en el Sorteo El Buen Fin 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2026 a las 10:35:18

Ciudad de México, a 28 de octubre 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informa que para la edición 14 del Sorteo El Buen Fin 2026 se repartirá una bolsa de 500 millones de pesos en premios para las y los consumidores que compren productos o contraten servicios, así como para los comercios que ofrezcan bienes y servicios durante el periodo del 13 al 17 de noviembre.

Con el fin de incentivar la economía, el organismo tributario invita a las y los consumidores a participar en El Buen Fin para tener la posibilidad de ganar el premio mayor de 250 mil pesos, o alguno de los 321 mil 260 premios disponibles, que incluyen 60 premios de 20 mil pesos, así como 150 mil 100 premios de 500 pesos.

Quienes tengan interés en sumarse deberán hacer una compra por un monto mínimo de 250 pesos para entrar al sorteo. Es importante precisar que la compra debe pagarse con tarjeta de crédito o débito de bancos participantes, y en establecimientos inscritos previamente en https://www.elbuenfin.org

El Sorteo El Buen Fin se realizará el viernes 4 de diciembre a las 12:00 horas en las oficinas centrales del SAT, en la Ciudad de México y se transmitirá en vivo a través del canal oficial @satmx en YouTube. Las y los ganadores recibirán un depósito directo a la tarjeta con la que realizaron la compra.

En el caso de los comercios participantes hay una bolsa de 100 millones de pesos que se repartirá en un premio mayor de 260 mil pesos y 4 mil 987 premios de 20 mil pesos, los cuales serán depositados en la cuenta del ganador.

Los establecimientos interesados en participar deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Registrarse en la página https://www.elbuenfin.org, a más tardar el 12 de noviembre.

RFC activo y válido.

· Buzón Tributario habilitado y con medios de contacto actualizados.

· Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales positiva.

· Contar con una terminal punto de venta (TPV) activa para recibir pagos electrónicos.

· Cumplir con las bases, términos, condiciones de participación y requisitos que el SAT publique en su portal.

La lista de ganadores se podrá consultar a partir del lunes 7 de diciembre en el minisitio Sorteo El Buen Fin y los premios se depositarán antes del 5 de enero de 2027.

Con este programa el SAT promueve la formalidad, incentiva el uso de medios de pago electrónicos y fortalece el cumplimiento de las obligaciones fiscales.