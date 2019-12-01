Invita Protección Civil Querétaro a tomar medidas preventivas por bajas temperaturas

Querétaro, Querétaro, 12 de enero del 2025.- La Coordinación Estatal de Protección Civil de Querétaro (CEPCQ) informa a la población que, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional, continuará el descenso de temperaturas en el estado, debido al impacto del Frente Frío No. 27; se prevé que estas condiciones climáticas se extiendan hasta el 16 de enero, por lo que se invita a la ciudadanía a tomar las medidas necesarias ante los fenómenos naturales de la temporada invernal.

Como parte de los fenómenos característicos de la temporada invernal, este frente frío se extiende con características de estacionario sobre el sureste mexicano y la Península de Yucatán. La masa de aire polar asociada seguirá afectando al centro del país, incluyendo Querétaro, principalmente en las mañanas y noches.

Para la zona metropolitana de la entidad se pronostica ambiente frío con temperaturas de cinco grados centígrados como mínima y 25 grados como máxima; mientras que, en el centro y sur, se prevén temperaturas de cuatro grados centígrados como mínima y 23 grados como máxima, con posibilidad de lluvia dispersa hacia el fin de semana.

En tanto, para la zona serrana y partes altas de la entidad, como San Joaquín, Amealco y Pinal de Amoles, se estiman temperaturas de entre cero a 14 grados centígrados, y posible caída de aguanieve en zonas montañosas.

Como parte de las recomendaciones emitidas por Protección Civil, también se llama a la población vestir ropa abrigadora y brindar atención especial a la niñez, personas de la tercera edad y enfermos; así como mantenerse al pendiente de información oficial respecto a las condiciones de clima.

Asimismo, evitar exponerse a los cambios bruscos de temperatura; ingerir abundantes líquidos y alimentos ricos en vitamina C, que ayudan a fortalecer el sistema inmunológico. En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.

Es muy importante evitar el uso de anafres o braseros dentro de lugares cerrados y, en caso de que se utilicen, colocarse en lugares ventilados y apagarlos antes de salir o dormir para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

La CEPCQ, en coordinación con unidades municipales de Protección Civil, ha implementado operativos invernales en municipios como San Juan del Río, El Marqués, Querétaro y Corregidora, entre otros, con el objetivo de cuidar a la población ante bajas temperaturas, compartir recomendaciones preventivas y ofrecer resguardo seguro en albergues.

Asimismo, invita a las personas para hacer un uso responsable de la Línea 9-1-1, para reportar de manera inmediata emergencias y cualquier situación de riesgo.