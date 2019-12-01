Invita la SSPC a proteger la información personal cuando se use y esté activo el Bluetooth

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Marzo de 2026 a las 20:18:11

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2026.- Autoridades federales advirtieron sobre los riesgos asociados al Bluetooth y llamaron a la población a reforzar medidas de seguridad para evitar vulneraciones a su información personal.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de su Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, señaló que cuando esta función se mantiene activa, los dispositivos emiten señales que los hacen visibles, lo que puede ser aprovechado por terceros con fines maliciosos para intentar acceder sin autorización.

De acuerdo con la dependencia, este tipo de ataques puede realizarse mediante equipos de uso común, como teléfonos celulares o computadoras portátiles, con un alcance aproximado de hasta 10 metros. Entre las principales amenazas destacan la intercepción de datos, la instalación de software malicioso y la conexión no autorizada a los dispositivos.

Para reducir estos riesgos, la SSPC recomendó apagar el Bluetooth cuando no esté en uso, configurar los dispositivos en modo “no visible” y mantener actualizadas las aplicaciones y sistemas operativos.

Asimismo, exhortó a rechazar solicitudes de conexión de equipos desconocidos y a revisar de manera periódica la lista de dispositivos previamente vinculados.

La institución también puso a disposición de la ciudadanía la Ciberguía, un recurso digital que ofrece orientación sobre el uso seguro de herramientas tecnológicas, así como un directorio de unidades de Policía Cibernética en todo el país para recibir asesoría especializada.

Con estas acciones, la SSPC reiteró su compromiso de promover una cultura de prevención en el entorno digital y salvaguardar la información de los usuarios.