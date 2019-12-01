Investigación revela que la Secretaría de Cultura destinó más de 77 mdp al reality "México Canta"

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Julio de 2026 a las 22:58:36

Ciudad de México, 11 de julio de 2026.- La Secretaría de Cultura destinó 77 millones 250 mil pesos para que se pudiera realizar el reality "México Canta", de acuerdo con una investigación publicada por El Universal.

Según el reportaje, el programa, que tenía como objetivo promover música sin apología de la violencia, fue adjudicado mediante una licitación en la que únicamente se presentó una propuesta, integrada por las empresas Exo Films y Prestadora de Servicios Atenea, las cuales obtuvieron el contrato.

La investigación señala que ambas compañías quedaron a cargo de servicios como alimentación, instalación de carpas, mobiliario, escenarios, producción audiovisual, traslados, hospedaje y protección civil.

Asimismo, indica que el contrato contemplaba originalmente un monto máximo de 70 millones de pesos; sin embargo, posteriormente fue modificado hasta alcanzar los 77 millones 250 mil pesos.

Además, se otorgó un contrato adicional por 250 mil pesos para la coordinación de montajes, ensayos y pruebas.

De acuerdo con El Universal, las empresas beneficiadas también habían obtenido contratos con el gobierno de Durango, donde previamente suministraron lonas, frazadas y despensas.