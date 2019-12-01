Intensa lluvia en Puerto Vallarta, Jalisco, deja una persona sin vida

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 13 de Octubre de 2025 a las 10:34:21

Puerto Vallarta, Jalisco, 13 de octubre del 2025.- Una fuerte precipitación que duró alrededor de 9 horas en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco, dejó como saldo la muerte de una persona y más de 700 viviendas con daños.

Según pobladores, la tormenta dio inicio durante la noche del sábado 11 de octubre y se prolongó durante la madrugada del domingo 12, misma que causó el desbordamiento de varios canales de la entidad.

Fue en la colonia La Floresta, donde al descender el agua, fue descubierto un vehículo Patriot con una persona sin vida a bordo.

Las colonias más afectadas fueron la Ixtapa, Cañadas, Mojoneras, Bobadilla, La Floresta, Portales y Parque Las Palmas.

“De manera preliminar se reportan afectaciones en alrededor de 700 viviendas y 85 comercios de siete colonias”, dio a conocer Protección Civil de Jalisco.

En las acciones de valoración y rescate participaron elementos del Ejército Mexicano, Protección Civil tanto Municipal como Estatal.